«Роснефть» стала поставлять моторные масла в Венгрию

Компания «Роснефть — Смазочные материалы» (входит в «Роснефть») начала поставку фасованных моторных масел для коммерческого и пассажирского автотранспорта в Венгрию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании «Роснефть».

Ассортимент первого заказа включает масла — Rоsneft Diesel 1 SAE 30, Rоsneft Maximum 15W-40, Rоsneft Maximum 20W-50, выработанные на площадке Рязанского НПЗ с использованием современного пакета присадок. Rosneft Diesel 1 SAE 30 рекомендуется для эксплуатации в высокомощных дизельных двигателях магистральных грузовиков, дорожно-строительной и карьерной техники, для которых требуются масла эксплуатационного класса до API CF-4.

Масла Rosneft Maximum 15W-40, Rоsneft Maximum 20W-50 пременяют в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе оборудованных турбонаддувом) легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел до уровня API SG/CD.

Компания «РН — Смазочные материалы» по-прежнему расширяет дистрибьюторскую сеть и увеличивает географию экспорта масел. В настоящее время масла «Роснефть» реализуются в 27 странах. В 2021 году к ним присоединились Бангладеш и Израиль.

