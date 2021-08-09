Представители ЦИК срочно выехали в Петербург для проверки избирательной кампании

Представители Центризбиркома (ЦИК) России срочно выехали в Санкт-Петербург для проверки хода избирательной кампании. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Так Памфилова ответила на обращение кандидата от партии «Родина» певицы Татьяны Булановой, по мнению которой в Петербурге плохо организована избирательная кампания.

«Уважаемая Татьяна, я разделяю вашу озабоченность происходящим в Санкт-Петербурге, но не согласна с тем, что все это происходит за спиной губернатора. Это не так», — заявила глава ЦИК. Она также отметила, что губернатор Петербурга Александр Беглов высоко оценил избирательную систему в городе, несмотря на то, что ЦИК трижды выражала недоверие избирательной комиссии Санкт-Петербурга.

По словам Памфиловой, срочный выезд представителей ЦИК в Петербург поможет собрать нужную информацию для объективного представления ситуации с избирательной кампанией в городе. Она подчеркнула, что данные действия помогут принимать более взвешенные решения.

Ранее глава ЦИК заявила, что чистые выборы являются залогом здоровой обстановки в стране. По ее мнению, это два взаимосвязанных явления. Памфилова подчеркнула, что вместе с коллегами она более пяти лет работает над «очищением» российской избирательной системы. По ее словам, в ЦИК приложили много усилий, чтобы обеспечить такую организацию выборов в стране, которая бы не вызывала у большинства граждан недоверия к результатам голосования.