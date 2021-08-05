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Памфилова рассказала о гарантиях Украины для россиян при голосовании на выборах

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Элла Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что Украина гарантирует безопасность россиянам при голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Она отметила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что граждане России смогут отдать свой голос в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

«Я очень рада, потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — загранучреждения», — сказала глава ЦИК.

Памфилова добавила, что жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получили российские паспорта, будет предоставлена возможность въехать в Ростовскую область и проголосовать на участке или при помощи дистанционного электронного голосования.

Председатель Центризбиркома отметила, что отдать свой голос смогут около 100-150 тысяч человек из ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее Памфилова заявила, что чистые выборы являются залогом здоровой обстановки в стране. По ее словам, в ЦИК приложили много усилий, чтобы обеспечить такую организацию выборов в стране, которая бы не вызывала у большинства граждан недоверия к результатам голосования.

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