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Верховный суд отказался восстановить Павла Грудинина на выборах

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Верховный суд России отказался восстанавливать директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал законным решение Центризбиркома об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Судья отклонила жалобу, которую направили Грудинин и партия КПРФ.

По информации агентства, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов назвал данное решение Центризбиркома неправовым и несправедливым. Кроме того, он сравнил его с событиями 1993 года, во время которых произошел расстрел Белого дома.

24 июля стало известно, что ЦИК исключила Грудинина из списка кандидатов в Госдуму. Решение было принято после жалобы его бывшей супруги Ирины, которая заявила, что у политика есть доля в иностранной офшорной компании Bontro LTD, не указанная в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.

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