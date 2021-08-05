Депутаты от КПРФ попросили ЦИК зарегистрировать Грудинина на выборы в Госдуму

Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили в ЦИК письмо с просьбой зарегистрировать директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление фракции.

«Мы, коммунисты, осуждаем преследования кандидатов по политическим мотивам и требуем соблюдения равных прав для представителей всех партий, участвующих в демократических выборах <…> Грудинин должен быть восстановлен и зарегистрирован в федеральном списке КПРФ», — говорится сообщении.

По словам депутатов фракции, только избиратели могут решать, кто достоин быть их представителем в парламентах всех уровней.

24 июля стало известно, что ЦИК исключила Грудинина из списка кандидатов в Госдуму. Решение было принято после жалобы его экс-жены Ирины, заявившей, что у политика есть доля в иностранной офшорной компании Bontro LTD, которая не была указана в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.