Врачи раскрыли опасность отказа от ежедневного душа

Эксперты раскрыли оптимальную частоту принятия душа и рассказали об опасности отказа от регулярного мытья тела. Об этом сообщает Daily Mail.

Дерматолог и амбассадор приложения для фитнеса Freeletics Эмека Окороча (Emeka Okorocha) объяснила, что отказ от ежедневного купания может негативно сказаться на состоянии кожи. По ее словам, это может привести к обострению дерматологических заболеваний, таких как акне, гиперпигментация, экзема и псориаз. Помимо этого, повышается риск возникновения неприятного запаха из-за размножения бактерий.

Косметолог из Великобритании Ялда Джамал (Yalda Jamal) подтвердила слова Окороча и добавила, что при отсутствии возможности ежедневно принимать полноценный душ, нужно стараться мыть подмышки, ступни и гениталии. Это поможет уменьшить риск возникновения неприятного запаха.

Окороча подчеркнула, что отказ от регулярного мытья также приводит к развитию кожных инфекций и возникновению грибка и бородавок. Кроме того, чрезмерное потоотделение снижает уязвимость кожи к ультрафиолету. В связи с этим доктора порекомендовали стараться принимать душ каждый день.

Ранее в августе парикмахер назвала оптимальную частоту мытья головы и вызвала споры в сети. Мишель Деннис (Michelle Dennis) объяснила, что для того, чтобы локоны были здоровыми, нужно мыть их один раз в восемь недель. Она добавила, что стоит начать «тренировать» волосы, чтобы они дольше оставались чистыми.