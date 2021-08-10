Уровень одобрения ипотеки в России упал до рекордного минимума

За год в России количество одобренных кредитов на жилье снизилось на 10 процентных пунктов. Рекордное уменьшение показателя объяснили изменением программы льготной ипотеки и другими причинами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В июле 2021 года доля одобренных заявок достигла 61,7 процента — уровень упал до показателя 2017 года, когда значение составило 61,6 процента. Подобную динамику аналитики фиксируют на протяжении десяти месяцев. С октября 2020 года уровень одобрения снизился на 12,4 процентных пункта.

Специалисты бюро «Эквифакс» назвали несколько причин подобной динамики. Показатель мог снизиться из-за изменения программы льготной ипотеки, ужесточения требований к заемщикам по первоначальному взносу, а также из-за увеличения стоимости жилья и снижения платежеспособности населения.

О снижении уровня одобрения ипотеки эксперты сообщили еще в июле 2021 года. Тогда показатель находился в диапазоне от 64 до 66 процентов. В этот месяц значение оказалось на 9 процентов меньше, чем в аналогичный период 2020-го, когда оно достигло 75 процентов.