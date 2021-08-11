Интерес к российским алмазам резко вырос

«Алроса» резко нарастила продажи алмазов. Июльские продажи взлетели в 14 раз в годовом выражении (до 318 миллионов долларов), сообщила компания.

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За семь месяцев текущего года продажи алмазного сырья компании составили 2,55 миллиарда долларов, что в 2,6 раза больше аналогичного периода прошлого. Это также на 31 процент выше показателя января-июля 2019 года. Подскочивший интерес к российским алмазам объясняется высоким спросом со стороны гранильного сектора. Он столкнулся с дефицитом сырья в мае-июне, объяснили в компании.

Спрос на бриллианты в некоторых странах уже превышает допандемийный уровень. Например, в в США и Китае он вырос на 35 и 15 процентов соответственно по сравнению с июлем 2019 года. По данным «Алросы», к началу августа цены на алмазное сырье вышли на доковидные показатели.

Продажи в ювелирной отрасли уже превысили показатели 2019 года. Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин отметил, что спрос идет неравномерно. К примеру, продажи массовой продукции эконом-сегмента сокращаются на 15 процентов, а товаров премиум класса, наоборот, растут в несколько раз. «Люди покупают меньше, но более дорогие украшения», — подтвердила исполнительный директор «Бронницкого ювелира» Ксения Доценко.