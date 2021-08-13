МВД России запретило бывшему послу Азербайджана въезд в страну на 50 лет

МВД России запретило бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде въезд в страну на 50 лет после его высказывания, разжигающие межнациональную рознь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В российском ведомстве предупредили, что иностранных граждан, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут пускать на территорию страны. Это объяснили тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности.

10 августа Вагабзаде записал видеообращение к председателю Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому. Он заявил, что его оскорбили слова политика о роли России в становлении азербайджанской государственности, и назвал лидера партии «жирной свиньей» и «старым ослом». «Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация», — добавил дипломат.

Кроме того, Вагабзаде назвал «свиньями» российских солдат, которые находятся в Иране. По его словам, каждый день из Азербайджана в Россию направляют икру, рыбу, деньги, а сами жители республики в это время «умирают с голоду».

В России жестко отреагировали на слова дипломата

В ответ на высказывание Вагабзаде Жириновский заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении бывшего дипломата. Он пообещал, что российская сторона направит по этому поводу «жесткое письмо» главе Республики Азербайджан Ильхаму Алиеву. «Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — заявил он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пригрозил экс-послу Азербайджана последствиями за его слова. Парламентарий подчеркнул, что Вагабзаде не боится последствий, как и те, кто в бывших союзных республиках оскорбляет Россию и ее народ. «А последствия будут. Либо придется извиниться», — заключил Толстой. По его мнению, оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами.

Политолог Сергей Марков предположил, что бывший дипломат находится в не совсем вменяемом состоянии. «Этот экс-посол уволен еще лет пять назад, был замечен в пьяном дебоше, в полиции. Он абсолютно неадекватен», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что против Вагабзаде необходимо возбуждать уголовное дело, даже несмотря на то что «едва ли оно чем-то закончится».

При этом Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана отказалось комментировать высказывания Вагабзаде. Там объяснили, что слова бывшего дипломата не выражают мнения ни одного из государственных органов или страны в целом, поэтому комментировать его слова «было бы неправильно».

Вместе с Вагабзаде въезжать в Россию запретили и Куату Ахметову

Помимо Вагабзаде, въезд в Россию на 50 лет закрыли и Куату Ахметову, организатору националистических акций Til Maydani («Волна языка») в Казахстане. Националисты устраивают проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube. Русскоговорящих сограждан активисты обвиняют в фашизме, несмотря на то, что русский язык имеет в Казахстане статус официального.

Сам Куат Ахметов после общественного резонанса обиделся на русских и обвинил их в высокомерии. Он отметил, что русские пренебрежительно относятся к его соотечественникам. Организатор движения также пояснил, что «языковые патрули» были организованы специально в поддержку тех граждан, которые не говорят по-русски и хотят, чтобы их в родной стране обслужили на казахском языке.

Конфликты на национальной почве в отношении русских в последнее время возникают и в других странах бывшего СССР. Так, в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. До этого он в грубой и оскорбительной форме потребовал, чтобы она обслуживала его исключительно на киргизском. Незадолго до этого в стране закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили за то, что он русский и «не верит в Аллаха».