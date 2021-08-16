В Москве кассир вынес из банка 12 миллионов рублей

Полиция задержала кассира, который украл из банка в Москве 12 миллионов рублей

В Москве задержали кассира банка за кражу из отделения 12 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, в конце рабочего дня 26-летний Виктор Гадиев вынес пакеты с купюрами и направился в туалет, где спрятал деньги в сумку, после чего покинул здание банка. На два пустых сейф-пакета в уборной впоследствии обратили внимание представители службы безопасности.

Спустя сутки Гадиев был задержан полицейскими в аэропорту Внуково — он намеревался улететь за границу. Мужчина полностью признал вину, сотрудничает со следствием и дает показания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

31 августа прошлого года сообщалось, что во Владивостоке суд приговорил кассиршу к шести годам колонии за кражу из банка более 28 миллионов рублей. Женщина проработала в финансовой организации десять лет — и, судя по всему, решила устроить себе «премию» в честь десятого года работы. При загрузке денег в банкоматы она раз за разом не докладывала часть средств.