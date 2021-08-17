Побывавшая в Адлере россиянка пожаловалась на толпы людей и «жировые пятна» в море

Российская туристка посетила Чкаловский пляж в Адлере и назвала его недостатки

Российская туристка побывала на Чкаловском пляже в Адлере и назвала его главные недостатки. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи впервые посетила пляж в 2018 году. По ее словам, с того времени он изменился в лучшую сторону — появились деревянные дорожки-настилы, по которым удобно ходить, и «симпатичная» вывеска на входе.

Однако, как рассказала блогерша, несмотря на благоустройство море чище не стало — она пожаловалась на мутную воду, в которой заметила «жировые пятна», и удивилась, как в ней купаются «толпы людей».

Путешественница также осталась недовольна числом отдыхающих на пляже и упомянула, что поблизости находится несколько гостевых домов и пансионатов, откуда приходит много туристов.

Ранее в августе россиянка побывала на самом дорогом пляже Евпатории и описала происходящее фразой «стало не по себе». Первое, что возмутило девушку, был платный вход на прибрежную территорию — 40 рублей с человека. Также ее неприятно удивила стоимость платных услуг. Например, десятиминутное катание на гидроцикле предлагали за 3,5 тысячи рублей.