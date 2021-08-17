Путешествия
 
Последние новости
Европарламент испугался влияния России и КНР в «политическом вакууме» Афганистана
Белый дом сделал обязательными «бустерные» дозы для всех привитых граждан
В ВЭФ — 2021 примет участие 51 страна
Вопрос из «Кто хочет стать миллионером?» застал врасплох ведущего
Губерниев поделился эмоциями после прямого эфира с Карпиным
Карпин ответил на вопрос о Жиркове в сборной фразой «не знаем, живой он или нет»
В США опровергли эвакуацию сотрудников посольства в Афганистане
Мировые цены на сахар продолжат расти
Российский дезинфектор назвал эффективные способы борьбы с тараканами 
Новости партнеров
Прослушать новость

Побывавшая в Адлере россиянка пожаловалась на толпы людей и «жировые пятна» в море

Российская туристка посетила Чкаловский пляж в Адлере и назвала его недостатки
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Записки на коленке / «Яндекс.Дзен»

Российская туристка побывала на Чкаловском пляже в Адлере и назвала его главные недостатки. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи впервые посетила пляж в 2018 году. По ее словам, с того времени он изменился в лучшую сторону — появились деревянные дорожки-настилы, по которым удобно ходить, и «симпатичная» вывеска на входе.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Однако, как рассказала блогерша, несмотря на благоустройство море чище не стало — она пожаловалась на мутную воду, в которой заметила «жировые пятна», и удивилась, как в ней купаются «толпы людей».

Путешественница также осталась недовольна числом отдыхающих на пляже и упомянула, что поблизости находится несколько гостевых домов и пансионатов, откуда приходит много туристов.

Ранее в августе россиянка побывала на самом дорогом пляже Евпатории и описала происходящее фразой «стало не по себе». Первое, что возмутило девушку, был платный вход на прибрежную территорию — 40 рублей с человека. Также ее неприятно удивила стоимость платных услуг. Например, десятиминутное катание на гидроцикле предлагали за 3,5 тысячи рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка описала самый дорогой пляж Евпатории фразой «стало не по себе»
Переполненный туристами после наводнения в Сочи пляж попал на видео
Россиянин раскрыл значение обидных прозвищ приезжих туристов в Сочи
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
11:5112 августа

Определено место падения вертолета Ми-8 на Камчатке

11:2312 августа

На популярном курорте в Греции затонуло судно с туристами

11:2112 августа

Инспектор камчатского заповедника рассказал о спасении пассажиров Ми-8

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
11:1412 августа

Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал о неверных действиях пилота

10:5112 августа

На Камчатке оценили вероятность обнаружить живыми затонувших в Ми-8 россиян

10:3312 августа

Спасшийся после крушения Ми-8 россиянин с трудом рассказал о случившемся

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
10:0212 августа

Выживший при крушении вертолета на Камчатке россиянин рассказал о пережитом

09:3512 августа

Названа предварительная причина падения Ми-8 на Камчатке

09:0612 августа

Раскрыто состояние пострадавших при крушении вертолета Ми-8 россиян

Россия
Политолог оценил возможности «Единой России» после жеребьевки мест в бюллетене
«Это не революция, а хрен знает что»
30 лет назад заговорщики ГКЧП пытались захватить СССР. Как москвичи защищали страну?
Директора российского колледжа вызвали в СКР после поста об Александре Невском
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19 нашли возле российской больницы
Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома
«Из гранатомета в окно стрелял Басаев»
В 1995 году террористы атаковали Буденновск. Штурм больницы — глазами заложника
Все материалы
Мир
Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
Политолог оценил вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Российской оборонке стало не хватать денег
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«МегаФон» разработал тариф для бесплатного общения с семьей
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Россияне начали массово изымать деньги из банков
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Все материалы
Силовые структуры
Борца с коррупцией задержали при получении взятки
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
В убитого в Москве дагестанца выстрелили не менее 15 раз
«Девушку посылали на верную гибель»
Как советская разведчица готовила ликвидацию Гитлера и стала прообразом радистки Кэт
Появились подробности смертельной стрельбы в Москве
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали 12 киргизов за боксерские поединки в центре города
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
В захваченном талибами Афганистане телеканалы изменили сетку вещания
В Google предупредили о «рисках для России»
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
«Одноклассники» объявили конкурс для региональных медиа
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Пять автобрендов подняли цены в России за выходные
Видео: какой Land Cruiser быстрее разгоняется и тормозит?
Большая битва трехсотых и двухсотых «Крузаков» на аэродроме
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Toyota и Lego сделали из детского конструктора Supra в масштабе 1:1
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы