Лигалайз объяснил ненависть россиян к молодому Децлу

Россияне возненавидели молодого Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) из-за слишком агрессивного продвижения артиста на телевидении. Об этом рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) рассказал в третьей части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«Хейт всегда сопровождает что-то популярное. И здесь он был большой, в некотором смысле — оправданный. Оправданный в смысле такого немного вероломного продвижения этого всего. Потому что была привилегированность у Кирилла, у [его] отца был доступ ко всем эфирам, он их нещадно пробивал для него. Поэтому пошел такой ответ... Противодействующее такое вот движение», — объяснил Лигалайз.

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019-го в гримерке после концерта в Ижевске — он пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую, однако врачи не успели спасти молодого человека. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист умер из-за острой сердечной недостаточности. Децла посмертно признали легендой хип-хопа в апреле того же года на музыкальной премии «Жара Music Awards». Артист прославился в начале 2000-х, его дебютный альбом «Кто ты?», записанный, когда рэперу было 17 лет, разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Децл наиболее известен по таким трекам, как «Пятница», «Слезы», «Вечеринка у Децла», «Кровь моя, кровь», «Письмо» и «Потабачим».

В третьей части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2002 году, секретах «Фабрики звезд», группе «Эдипов комплекс» и Аврааме Руссо, а также о самых громких хитах начала тысячелетия. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.

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