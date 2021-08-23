Маг потребовал принести младенца в жертву для поиска сокровищ

В индийском штате Уттар-Прадеш разыскивают мага-тантрика, который хотел принести в жертву новорожденного младенца. Об этом сообщает издание The Times of India.

Около шести месяцев назад маг познакомился с жителем села Асгирпур Джаббаром Ахмадом. Он убедил мужчину в том, что в его доме спрятаны сокровища, и пообещал, что поможет их отыскать. Поиски продолжались несколько месяцев и закончились неудачей. Ахмад успел заплатить магу 200 тысяч рупий (200 тысяч рублей), но так ничего и не нашел.

Тем временем у его жены родился ребенок. Маг тут же потребовал младенца для жертвоприношения, которое, по его словам, требовалось, чтобы продолжить поиски. Он пригрозил Ахмаду и его жене, что в случае отказа направит свою волшебную силу против них. После этого они обратились в полицию, однако магу удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мошенник пообещал принести в жертву крокодилов, чтобы исцелить больного мужчину, и присвоил 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей). Позднее его поймали, однако ему удалось сбежать из тюрьмы.