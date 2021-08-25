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Швеция даст военный ответ на «возросшую активность» России в Балтийском море

Министерство обороны Швеции заявило об увеличении военного присутствия в Балтийском море
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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Швеция заявила об увеличении военного присутствия в акватории Балтийского моря. Таким образом власти страны хотят дать ответ на якобы «возросшую активность» России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Наше решение перейти к более высокому уровню готовности, а также скорректировать расположение вооруженных сил обусловлено не каким-то одним фактором, а общей оценкой ситуации в регионе», — заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист в беседе с агентством. По его словам, военные маневры стран НАТО и России стали сопоставимы с уровнем времен холодной войны.

Военное ведомство Швеции заявило об интенсификации разведывательных полетов морской авиации и размещении дополнительного контингента на острове Готланд. Комментировать численность воинского контингента, переброшенного на остров, в ведомстве отказались.

Шведские военные при этом подчеркнули, что риск нападения на страну невелик, однако общая стратегическая напряженность требует поддерживать соответствующий уровень готовности.

3 марта 2021 года страны НАТО провели в акватории Балтийского моря совместные морские учения. В ходе маневров отрабатывалось подавление систем ПВО потенциального противника, отражение ударов по кораблям, а также разминирование районов судоходства.

В октябре 2020 года, на фоне роста напряженности в акватории Балтики, правительство Швеции одобрило увеличение военных расходов. К 2025 их планируют увеличить на 40 процентов, также ожидается наращивание численности войск.

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