Украинцы — древняя и очень сострадательная нация, которой иногда следует «опускаться до уровня других стран» ради поддержания добрых контактов. Таким мнением в интервью изданию «Главред» поделилась украинская писательница и педагог Лариса Ницой.

По мнению женщины, несмотря на низкий уровень жизни, украинцы по-прежнему готовы помогать другим народам, отстаивая их независимость. Тем не менее ожидать взаимности, как рассказала писательница, жителям страны пока не приходится. «Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть», — сказала Ницой.

Она также сравнила другие нации с малолетними детьми, которые лишь кричат «все мое и для меня» и назвала их психику недостаточно развитой. «Надо становиться экономически сильными, качать права и наезжать. Да, нам это не нравится, но все остальные такие. Это их язык и стиль поведения, и другой они не понимают», — добавила педагог.

Ранее Ницой обвинила украинских олимпийцев в развязывании «психологической войны» против общества из-за интервью и пресс-конференций на русском языке. «Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему», — заявила она.