«Талибан» отправил американскую военную технику врагам США

Иран получил американскую военную технику, когда-то принадлежавшую войскам бывшего афганского правительства, от представителей движения «Талибан» (признано террористическим в РФ и запрещено). Об этом пишет издание Iran International.

Учитывая обстановку, которая складывается в отношениях между Тегераном и Вашингтоном в последние несколько лет, талибы фактически отдали американское оружие заклятым врагам США. По некоторым данным, речь идет о передаче танков и армейских внедорожников (Humvees). По словам очевидцев, их заметили у иранского города Гермсар в 80 километрах от Тегерана.

Пока представители иранских властей не прокомментировали эти сообщения.

Предшественник нынешнего президента США Джо Байдена Дональд Трамп использовал экономические ограничения для давления на Иран, что также осложнило отношения между странами. Кроме того, в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной сделке, заключенного между западными странами и Ираном: согласно ему, Исламская Республика ограничивала исследования в области ядерной программы.