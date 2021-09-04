В США ради больных коронавирусом сократили переработку нефти

Нефтеперерабатывающий заводу Citgo Petroleum в Техасе пришлось закрыть несколько цехов из-за нехватки кислорода. Как пишет Bloomberg, дефицит газа отмечается на фоне участившихся тяжелых случаев коронавируса, для которых необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Завод будет работать не на полную мощность четыре дня, так как сейчас кислородные баллоны нужнее пациентам в реанимации ковидных отделений, а поставки газа нарушены. Предприятия по переработке нефти используют технический кислород для производства серы, бензина и дизельного топлива. Citgo Petroleum приостановил эти процессы, чтобы больницы на юго-востоке США смогли спасти больше «тяжелых» больных с помощью аппаратов ИВЛ.

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Подобная ситуация случилась в Индии в начале 2021 года. Вспышка коронавируса вынудила нефтеперерабатывающий завод Indian Oil перенаправить баллоны с кислородом в больницы и сократить объемы производства.

В другом штате США предприятиям пришлось остановить работу из-за урагана «Ида». Катастрофа повредила множество заводов в Луизиане, в том числе — инфраструктуру атомной электростанции Waterford, которая отключила реакторы и теперь поддерживает работоспособность за счет дизельных генераторов.