Пожар в костеле Святого Николая в Киеве повредил уникальный орган

Сотрудники полиции Украины расследуют пожар в костеле Святого Николая в Киеве, который повредил уникальный орган. Об этом министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что полицейские также установят степень повреждения музыкального инструмента. В настоящее время идет поиск места для концертов и репетиций Национального дома органной и камерной музыки, который располагался в костеле.

«Пожар в Костеле Святого Николая в Киеве — ситуация, которая требует внимания и расследования. Относительно деталей: возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара — 80 квадратных метров. Но ключевое — во-первых, оно ликвидировано без жертв. Во-вторых, зданию не нанесен значительный ущерб», — написал Ткаченко.

Как сообщает РБК, пожар, который начался в пятницу, удалось потушить ночью 4 сентября. К тушению привлекли 80 человек и 16 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

