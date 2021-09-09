Жена Кадырова получила письмо от Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал своей супруге Медни благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

«От президента Российской Федерации в благодарность за активную общественную деятельность Кадыровой Медни Мусаевны, заместителю руководителя секретариата главы Чеченской республики», — зачитал текст письма Кадыров и под аплодисменты вручил его супруге.

«Я глубоко признательна главе государства за его высокую оценку нашей общественной деятельности. Для меня большая честь трудиться в команде, основанной нашим первым президентом, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым», — отметила Медни.

Распоряжении об объявлении благодарности Медни Кадыровой было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в начале августа. Тем же указом была объявлена благодарность вице-президенту Регионального общественного фонда имени Кадырова Хаве Исаевой.

Медни Кадырова является заместителем руководителя секретариата главы республики, а также заместителем руководителя Регионального общественного фонда имени Кадырова, которым с 2004 года руководит мать главы Чечни Аймани.