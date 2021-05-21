Кадырова заметили на прогулке с коляской в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров был замечен во время прогулки в столице республики Грозном вместе со своей женой Медни Кадыровой и ребенком в коляске. Видео семейной прогулки публикует РИА Новости.

Накануне Кадыров увез на прогулку в горы республики шведского бойца UFC Хамзата Чимаева и представляющих клуб «Ахмат» Абдул-Рахмана Дудаева и Беслана Ушукова. Кадыров решил организовать спортсменам отдых в Беное.

Ранее Кадыров заявил, что готов отказаться от участия в выборах, если жители региона выступят против его кандидатуры.

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