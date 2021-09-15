Ремикс песни «Банд'Эроса» за сутки собрал сотни тысяч прослушиваний

DJ Медведь выпустил танцевальный ремикс песни «Дай Пять» группы «Банд'Эрос». За сутки трек, опубликованный на платформе SoundCloud, послушали свыше 370 тысяч раз.
Оригинальная композиция была выпущена в 2014 году как сингл. Песня стала хитом; клип на нее, опубликованный на YouTube, собрал свыше шести миллионов просмотров.
«Банд’Эрос» — российская музыкальная группа, образованная в 2005 году. Коллектив получил известность благодаря таким хитам, как «Не зарекайся», «Коламбия Пикчерз не представляет», «Бум-сеньорита» и «Адьос!» Подробнее об истории успеха группы рассказывается в седьмом эпизоде спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященном 2006 году. Сформировал «Банд'Эрос» продюсер Александр Дулов на волне популярности в России 2000-х жанра R&B и гламура.
Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.
Посмотреть все выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».