Здание общежития для мигрантов в Подмосковье переделают под пункт полиции

В здании бывшего общежития для мигрантов под Сергиевом Посадом откроют пункт полиции

Здание бывшего общежития под Сергиевом Посадом, где ранее жили мигранты, переделают под опорный пункт полиции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного округа в Instagram.

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Власти указали, что после резонансного убийства местной жительницы в селе Бужаниново общежитие больше не будет использоваться по прямому назначению, все мигранты будут доставляться на работу и обратно служебным транспортом. Уточняется, что помимо отдела полиции, в здании также откроют МФЦ и аптеку.

Ранее стало известно, что из общежития вывезли всех мигрантов. Советник главы Сергиево-Посадского округа Подмосковья Антон Емелин подтвердил, что администрация выполнила это требование местных жителей.

14 сентября следователи предъявили обвинение двоим гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе в городском округе Сергиев Посад местные жители в знак протеста вышли на народный сход. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами, которые пристают к школьницам, из-за чего родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Гибель женщины стала последней каплей. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал жителям решить вопрос.