В России захотели расширить список обязательных для предустановки приложений

«Известия»: еще четыре приложения станут обязательными для предустановки на смартфоны

С 1 марта 2022 году производителей хотят обязать предустанавливать на смартфоны, гаджеты и электронику еще четыре отечественных приложения. Обязательными станут сервис для прослушивания музыки, приложение для чтения книг, онлайн-магазин и сервис для проведения конференций. Соответствующие поправки в действующее постановление правительства разработало Минцифры. Об этом в четверг, 16 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, в ведомстве подготовили перечень технически сложных товаров, на которое следует устанавливать российское программное обеспечение. При этом в проекте не указаны категории продукции, на которую предлагается установить приложения, а также названия обязательных для предустановки программ. Газета пишет, что их выберут на основе ежегодного рейтинга их популярности, который составляет Минцифры.

В пресс-службе ведомства изданию сообщили, что расширение списка ПО для обязательной предустановки на гаджеты осуществляется в соответствии с решением правительственной комиссии по цифровому развитию.

Как считает представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов, мера создаст серьезную нагрузку на отрасль, а расширение перечня быстрое и неоправданное, поскольку обязательство по предустановке отечественного ПО вступило в силу полгода назад, это абсолютно новое и «сырое» регулирование, по которому остается еще много вопросов.

Ранее в Минцифре объяснили пользу закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения. По словам чиновников, предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны вступил в силу 1 апреля.