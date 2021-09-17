В Дагестане 30 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

«Интерфакс»: в Дагестане 30 человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией

В Дагестане 30 человек, в том числе 20 детей, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в одной из религиозных организаций Махачкалы. В данный момент специалисты изучают пробы пищи и воды, которую потребляли заболевшие.

Пациентов направили в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер». Все россияне, поступившие в стационар, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Махачкале 16 детей госпитализированы из-за отравления, трое из них в реанимации. Несовершеннолетние были доставлены в больницу после распыления перцового баллончика в школе группой старшеклассников. Всего пострадали 24 школьника.