В Египте отказались признать ответственность за теракт над Синаем

Договоренности между Россией и Египтом о компенсациях семьям погибших в результате теракта с российским бортом А321 над Синаем в 2015 году не означают признания юридической ответственности Египта. Об этом ТАСС заявил близкий к идущим переговорам египетский источник в Каире.

«Расследование в координации с российской стороной все еще продолжается для определения причин аварии», — сказал собеседник агентства. По его словам, достигнутые договоренности пока являются предварительными.

Также источник рассказал, что в Каире не будут отказываться от выплаты в размерах, которые будут согласованы. «Планируется, что они будут произведены при поддержке и посредством туркомпаний, Федерации туристических палат Египта и поддерживающих продвижение туризма специализированных фондов», — сказал он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросам выплат семьям, родственники которых погибли в результате теракта.

В 2015 году в небе над Синаем произошел теракт, в результате которого погибли пассажиры рейса авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли находившиеся на его борту 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа.