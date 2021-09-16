Россия и Египет достигли понимания по выплатам после теракта над Синаем

Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросам выплат семьям, родственники которых погибли в результате теракта с российским бортом А321 над Синаем в 2015 году. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводятся в публикации на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что в ходе переговоров Египта и Москвы по указанному вопросу особое внимание уделялось материальным выплатам. Кроме того, дипломаты поддерживали постоянную связь с родственниками погибших и, в частности, с благотворительным фондом «Рейс 9268».

«В результате предпринятых усилий Посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнерами по этому вопросу», — пояснила Захарова. Она также выразила надежду на то, что договоренности будут оперативно согласованы между египетской стороной и семьями жертв авиакатастрофы.

Как напомнила представитель МИД, полеты российских самолетов в Египет после случившегося на долгое время были остановлены, а возобновили их только 9 августа 2021 года.

В 2015 году в небе над Синаем произошел теракт, в результате которого погибли пассажиры рейса авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли находившиеся на его борту 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным ФСБ, в хвостовой части лайнера сдетонировало самодельное взрывное устройство. Ответственность за атаку взяли на себя террористы ИГИЛ (запрещенной в России организации).