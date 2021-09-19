Сообщение об отправке рабочих на митинг в Москву оказалось недостоверным

В сети появилась информация об отправке рабочих Ярославского моторного завода (ЯМЗ) на «провластный» митинг в Москву. При проверке информации оказалось, что сообщение содержит ряд признаков, указывающих на его недостоверность.

О том, что сотрудники ЯМЗ якобы отправляются на «митинг в честь победы» партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу, 19 сентября сообщила ярославский муниципальный депутат от КПРФ Евгения Овод на своей странице в Facebook. В посте говорится, что с центрального вокзала города Ярославль-Главный «работников ЯМЗ массово везут в Москву». По оценке депутата, на отправку собрались около 1,3 тысячи человек.

Овод заявила, люди в толпе рассказали ей, что за поездку им заплатят по 10 тысяч рублей и еще по 1,5 тысячи рублей суточных, а также обеспечат им гостиницу. К посту прикреплены фотографии с очередями к вагонам поезда Ярославль — Москва и снимок с инструкцией по установке мобильного приложения «Волга Go» «для выдачи заданий». По словам Овод, фотографии ей прислали «добрые люди», конкретных информации о них не приводится.

Судя по данным о приложении «Волга Go» в App Store, оно разработано для обучения (тот же разработчик создал приложения «Сибирь Go», «Кубань Go» и «Урал Go»). «Разработка и реализация проектов по социальному развитию регионов и городов», — говорится в описании приложения. На размещенной Овод инструкции видно, что, помимо заданий, те, кто его установил, будут получать еще и обучающие лекции.

В сообщении Овод также не приводится доказательств того, что работники ЯМЗ действительно едут на митинг. Нет видео с опросом стоящих в толпе людей, а также подтверждений такой информации от самого предприятия. В посте утверждается, что о митинге Овод узнала со слов рабочих ЯМЗ, однако их имен и должностей не приводится, что мешает проверить данную информацию.

Пост Овод опровергла пресс-служба ЯМЗ, ее позицию опубликовал местный портал «Яркуб». Представитель предприятия сообщил, что сотрудники действительно едут в столицу, однако поездка проходит в рамках «корпоративных тренингов, которые на ЯМЗ проводятся регулярно». Отмечается, что сотрудникам выплачиваются командировочные, в соответствии с трудовым законодательством. «К выборам поездка не имеет никакого отношения», — заверили в пресс-службе ЯМЗ.

Сообщение муниципального депутата получило распространение в сети. О том, что сотрудников ЯМЗ везут в столицу на митинг в честь победы «Единой России» на выборах в Госдуму, в Telegram сообщила «Новая газета», аналогичные публикации появились на сайте «Радио Свободы», а также на порталах It’s my city, Yarnews и «Типичный Тутаев». Информация также была опубликована в паблике «ВКонтакте» «Жесть Ярославль», на который подписаны более 180 тысяч пользователей.

