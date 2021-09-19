Сообщение об отравлении члена УИК Евгения Крашенникова оказалось недостоверным

Сообщение об отравлении члена участковой избирательной комиссии (УИК) и помощника депутата Госдумы Евгения Крашенникова оказалось недостоверным.

Первоисточником информации выступает запрос депутата Госдумы седьмого созыва, первого заместителя руководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева в прокуратуру Ростова-на-Дону. В обращении к прокурору Роману Праскову Коломейцев сообщает, что ему стало известно, что 18 сентября в помещении избирательного участка № 1810 в Ленинском районе Ростова-на-Дону был отравлен Евгений Крашенникова, член избирательной комиссии с правом решающего голоса, помощник первого заместителя руководителя фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Михаила Емельянова.

Крашенников представляет партию «Справедливая Россия — За правду», однако активность и предположения выдвинула именно партия КПРФ, что может свидетельствовать о намерении дискредитировать избирательный процесс.

Информацию об отравлении политика не подтверждают медики. Главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи (ГБСМП) Ростова-на-Дону Александр Пономарев в комментарии изданию Don24 заявил, что член УИК поступил в больницу с гипертоническим кризом. «Признаков отравления не было изначально, это было только со слов пациента. Мы набрали все анализы, в анализах мы не нашли никаких веществ, которые могли бы указывать на отравление. Соответственно, в больнице скорой помощи его задержали именно по поводу высокого артериального давления», — отметил Пономарев.

Ранее семью Крашенникова заподозрили в нападении на блогера Сергея Рулева, что также может свидетельствовать о недостоверности данных об отравлении.

Публикация о якобы отравлении Крашенникова не приобрела широкого охвата в СМИ. Помимо первоисточника, публикация была перепечатана изданиями «Панорама Ростова-на-Дону», Donnews, «В Татарстане», Privet-Rostov, «Левенцовка.ру». Информация об этом появилась также в Telegram-канале «ИнформБюро-ЮФО».