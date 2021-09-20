Бывший муж Самбурской рассказал о нехватке денег на квартиру в Москве

Бывший муж Самбурской Дыцевич рассказал, что у него не хватает денег на квартиру в Москве

Бывший муж российской актрисы и певицы Настасьи Самбурской, актер Кирилл Дыцевич рассказал, что проживает в съемной квартире в Москве. Ему не хватает средств на покупку собственной недвижимости. Актер поделился подробностями в интервью порталу «Дни.ру».

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты

Актер переехал в российскую столицу несколько лет назад из Белоруссии, где жил вместе с родителями. По словам Дыцевича, общественное мнение о больших заработках актеров не соответствует действительности. «Это все миф, что актеры очень богаты. У меня, например, нет 15 миллионов для покупки небольшой квартиры в Москве», — заявил актер.

По предположениям поклонников, на данный момент Дыцевич строит в Подмосковье дом. Актер также уточнил, что ранее жил не в Москве и перемещался на общественном транспорте. «Я долгое время жил за городом и не имел машины. Тратить по три часа на дорогу в одну сторону было очень тяжело. Шесть часов я был в пути каждый день!» — рассказал Дыцевич.

В июле 2021 года о своей квартире в Москве рассказала Настасья Самбурская. Она опубликовала в сети фотографии с результатами ремонта жилья, отметив, что из необходимых работ остались «буквально последние штрихи». Актриса назвала своей гордостью террасу.