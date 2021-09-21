Футболист сборной России оказался под угрозой наказания за празднование гола

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного в дерби со «Спартаком». Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

Форвард оказался под угрозой наказания из-за празднования гола вместе с болельщиками армейцев. Его поступок может быть расценен как нарушение санитарного регламента. Такие правила были введены в связи с пандемией коронавируса, теперь Заболотному грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Нападающий забил единственный мяч на 81-й минуте матча со «Спартаком», который прошел в понедельник, 20 сентября. После взятия ворот игрок побежал на трибуну болельщиков армейцев, чтобы отпраздновать гол. В добавленное время Заболотный был удален за два предупреждения.

20 сентября 30-летний нападающий был включен в расширенный список игроков сборной России для участия в октябрьских матчах квалификации чемпионата мира-2022. Всего в активе Заболотного один гол в 15 матчах в составе национальной команды.