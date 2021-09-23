Буша публично уличили во лжи и призвали отправиться в тюрьму

Речь экс-президента США Джорджа Буша-младшего несколько раз прервали во время его публичного выступления в городе Лонг-Бич (Калифорния). Активисты обвиняют его во лжи и в развязывании кровопролитных войн. Кадры с места событий публикует издание Daily Sabah в Twitter.

На одной из записей можно услышать, как активист обвиняет Буша в «кошмаре, который тот привнес в семью»: судя по словам мужчины, его родственник серьезно пострадал во время войны в Ираке.

Во второй раз экс-президента прервал ветеран войны в арабской стране: он уличил политика во лжи и призвал его отправиться в тюрьму. «Господин Буш, когда вы собираетесь попросить прощения за смерти миллионов иракцев, которые произошли по вашей вине? Вы наврали о том, что произошло 9 сентября 2001 года (речь о террористических атаках на США — прим. «Лента.ру»), вы наврали о том, что Ирак представляет опасность... Вы убивали людей», — прокричал ветеран.

Буш не пытался прервать ни одного из мужчин.