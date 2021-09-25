В Киеве заявили о превращении Украины в «токсичный актив»

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина превратилась в «токсичный актив» для США. Об этом сказал в интервью YouTube-каналу «Первый казацкий».

Как объяснил Бортник, Украина на данный момент не интересна США. Он назвал страну «даже тактически опасной» и проблемной для Вашингтона, поскольку вопросы вокруг республики сегодня нерешаемы. Он обратил внимание на то, что американский президент Джо Байден не упомянул Украину в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

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По словам политолога, упоминать Украину означает ухудшать диалог с Россией, делать это бессмысленно, поэтому американские дипломаты этого не делают, а каких-то реальных интересов у Вашингтона на Украине практически нет. «Мы переходим в роль токсичного актива. Актива, который сбросить просто так нельзя, потому что это чревато еще большими потерями по репутации. Но и актива, который не полезен, опасен, который надо держать на дистанции, в изоляции», — сказал Бортник.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял президента Украины Владимира Зеленского, который, как написал политик, «мечется по мировым площадкам» вместо того, чтобы проводить реформы в стране. По его словам, глава республики призывает ООН «заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик»