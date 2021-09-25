На Украине признали риск «не дожить» до следующего отопительного сезона

Депутат фракции Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер признала риск «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики. Она выразила мнение в эфире телеканала «Наш».

По ее словам, энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — сказала она, добавив, что в зимний период страна получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей.

«Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», — заключила парламентарий.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. «Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится», — заявил он.

17 сентября бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко пообещал, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа.