Топ-менеджер «Новатэка» прокомментировал свой арест в США

Заместитель председателя правления российской компании «Новатэк» Марк Джетвей, арестованный в США, заявил о своей невиновности. Об этом он написал в Twitter.

«Мне предъявили необоснованные налоговые обвинения. Я не признаю себя виновным. Я буду энергично бороться», — объявил он. Джетвей добавил, что в рамках добровольной программы уже урегулировал все претензии.

Суд во Флориде арестовал топ-менеджера 23 сентября. Его обвинили в укрытии на офшорных счетах 93 миллионов долларов, с которых он якобы не платил налоги с 2005 по 2016 годы. Позднее он был освобожден под залог 80 миллионов долларов.

Позднее в пресс-службе «Новатэка» заявили, что арест зампреда правления не скажется на деятельности компании. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в Москве интересуются судьбой Джетвея, так как у того есть российское гражданство.