Фергюсон назвал причину перехода Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду ушел в «Реал» в 2009 году. Об этом сообщается на сайте «красных дьяволов».

По словам специалиста, причиной было желание нападающего играть за мадридский клуб. Шотландец отметил, что не стал препятствовать игроку. По словам Фергюсона, успехи Роналду в «Реале» не стали для него сюрпризом. Он был уверен, что карьера португальца в Испании сложится отлично.

За трансфер Роналду «Реал» заплатил «Манчестер Юнайтед» 94 миллиона евро. В составе мадридского клуба португалец два раза становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а также трижды становился лучшим бомбардиром первенства страны.

О возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед» стало известно 27 августа. Последним клубом португальца был туринский «Ювентус».