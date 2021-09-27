«Лента.ру» выпустила девятый эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила девятый эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2008 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Очередной выпуск рассказывает о том, как финансовый кризис, который вслед за схлопыванием ипотечного пузыря в Америке обрушился на весь мир, сместил в России с трендов показную роскошь и гламур, а на смену им пришла субкультура хипстеров.

В серии также раскрывается история успеха и распада группы «Ранетки», собранной несколькими годами ранее продюсером Сергеем Мильниченко. Помимо этого, в спецпроекте — группа «Кровосток», к 2008-му уже переросшая статус локального феномена и превратившаяся в коллектив со всероссийской известностью, рэпер Noize MC, выпустивший свой дебютный альбом Greatest Hits Vol. 1 со множеством хитов, а также группа «Стекловата», ставшая главным мемом года благодаря клипу на песню «Новый год».

Посмотреть предыдущие выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.