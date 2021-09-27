Объявлены главные музыкальные хиты 2008 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определила главные музыкальные хиты 2008 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

В плейлист вошел один из главных хитов группы «Ранетки» «Мы Ранетки». Герлз-бэнд, собранный продюсером Сергеем Мильниченко еще в 2005-м, в 2008 году пережил пик популярности благодаря посвященному его участницам сериалу, который начал выходить на телеканале СТС.

Также в список попала «Песня для радио» рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев). Трек, иронизирующий над вечными музыкальными ценностями и популярными композициями, в результате сам стал хитом. Помимо этого в плейлисте — «Не пара» Потапа и Насти, Believe Димы Билана, «Где-то летом» Жанны Фриске и главная песня-мем года «Новый год» группы «Стекловата».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году. В девятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2008 году, появлении хипстеров, взлете группы «Кровосток», популярности «Ранеток» и вирусном клипе «Стекловаты».