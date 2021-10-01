Отозванный после скандала с контрактом на подлодки посол Франции вернулся в США

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг, 30 сентября, встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил создание условий для обеспечения доверия между странами. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, передает ТАСС.

Встреча советника американского лидера и французского посла прошла в рамках взаимных договоренностей президентов США и Франции, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора 22 сентября. Тогда Байден и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о «начале глубокого процесса консультаций по целому спектру стратегических вопросов с целью создать условия для обеспечения доверия и предложить конкретные меры достижения общих целей».

Байден и Макрон провели переговоры по телефонной связи 22 сентября. Лидеры двух стран договорились встретиться в Европе в конце октября 2021 года.

16 сентября власти США, Австралии и Великобритании создали альянс AUKUS, в рамках которого договорились обмениваться военными технологиями друг с другом. В частности, речь шла о помощь Австралии в строительстве собственных подводных лодок. Из-за нового соглашения Канберра расторгла крупный контракт с Парижем на поставку субмарин. Это спровоцировало международный скандал. В ответ Париж впервые в истории отозвал послов из Вашингтона и Канберры. Франция также выступила против продолжения переговоров Европейского союза с Австралией о свободной торговле.

