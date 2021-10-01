Напавшего на синагогу в Калифорнии приговорили к пожизненному сроку

CNN: напавшего в 2019 году на синагогу в Калифорнии приговорили к пожизненному сроку

Суд в США приговорил 22-летнего Джона Эрнеста, напавшего на синагогу в штате Калифорния в 2019 году и устроившего там стрельбу, к пожизненному тюремному заключению. Об этом сообщает CNN.

По данным телекомпании, приговор предусматривает пожизненный срок без права на досрочное освобождение. Ирнесту удалось избежать смертной казни, поскольку он заключил сделку с правосудием и признал себя виновным.

Стрельба в синагоге калифорнийского города Повэй произошла 27 апреля 2019 года. В результате происшествия погибла одна женщина, еще трое получили ранения. За несколько часов до нападения Эрнест опубликовал на одном из праворадикальных порталов письмо антисемитской направленности, в котором назвал своими «вдохновителями» Роберта Бауэрса, напавшего на синагогу в Питтсбурге, а также Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Он также признался, что начал планировать свое нападение после стрельбы в Новой Зеландии.