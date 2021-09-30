Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста проверят на вменяемость

Акциониста и писателя Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной площади в Москве, проверят на вменяемость. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время активист помещен в стационар института Сербского. Как рассказал его адвокат, вскоре Крисевичу проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

В июне он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а третьим попал в себя. Раненый активист был сразу же повален на землю сотрудникам правоохранительных органов. Утверждалось, что Крисевич стрелял охолощенным пистолетом Макарова с надписью: «Контрольный выстрел». Он получил ожог лица.

В ноябре 2020 года 20-летний Крисевич провел акцию в образе распятого Иисуса Христа напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке в Москве. Тогда он был признан виновным по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение сотрудникам полиции») КоАП РФ и арестован на 15 суток.

Также Крисевич был одним из задержанных в июне 2020 года россиян, которые возмущались из-за приговора двум фигурантам дела «Сети». Он приковал себя наручниками к ограде, зажег дымовую шашку, разбрасывал листовки с лозунгами «Ваш электрошок не убьет наши идеи» и «Свободу политзаключенным».

