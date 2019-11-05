Американец захотел взорвать синагогу и попался ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало мужчину, который собирался взорвать синагогу в городе Пуэбло в американском штате Колорадо. Об этом со ссылкой на опубликованные документы ведомства сообщает Denver Post.

Согласно обнародованным данным, 27-летний Ричард Хользер собирался заложить и привести в действие взрывчатку в городской синагоге утром субботнего дня, вне зависимости от того, будут ли внутри люди. Злоумышленник планировал это преступление из ненависти к евреям и другим национальным и религиозным меньшинствам — иудеев он называл не иначе как «раком, отравляющим сообщество». Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.

Задержанный активно общался в экстремистских кругах, где и познакомился с оперативниками под прикрытием. Они убедили его, что хотят помочь с нападением на храм, и передали ему 2 самодельных бомбы и 14 динамитных шашек. Все это было лишь муляжом взрывчатки, о чем подозреваемый не знал.

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Сообщается, что при встрече с агентами у него была при себе копия запрещенной книги вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера «Майн кампф» и говорил, что конечная цель его действий — «священная расовая война». Он также раздумывал над тем, чтобы отравить воду в синагоге, и таким образом дать ее прихожанам понять, «как им здесь не рады».

Выйти на Хользера помогло то, что он достаточно открыто говорил о своих убеждениях в социальных сетях. Известно, что он сообщал о своей принадлежности к ку-клукс-клану и бандам скинхедов-нацистов и фотографировался с экстремистской символикой.

По данным, предоставленным изданию Антидиффамационной лигой, число антисемитских преступлений в США достигло рекордно высокого уровня.

В конце апреля произошла стрельба в синагоге в штате Калифорния. В результате погиб один человек,еще трое пострадали. В октябре 2018 года американец Роберт Бауэрс застрелил 11 человек в синагоге в городе Питтсбург. На допросе он заявил о вере в заговор евреев против белого населения США.

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