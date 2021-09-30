Очевидец стрельбы у московской школы раскрыл детали конфликта

Очевидец стрельбы у школы в Москве: мужчину начали избивать, когда он достал пистолет

Очевидец стрельбы около московской школы рассказал детали произошедшего конфликта. По его словам, мужчина достал пистолет после того, как его начали избивать. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

«Девочку прижали четыре парня к забору, и потом пришел разбираться ее отец, — рассказал очевидец событий. — Он достал пистолет из-за того, что его начали вчетвером бить».

Он также отметил, что однажды девочка сказала шутку. Ее слова донесли до тех людей, кто ее позднее подкараулил у школы.

О стрельбе на Палехской улице стало известно ранее 30 сентября. Отец одной из учениц вступился за дочь и отправился разбираться с обидчиками, взяв с собой травматический пистолет. Полиция задержала мужчину.