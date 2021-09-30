Очевидец стрельбы у московской школы раскрыл детали конфликта

Очевидец стрельбы около московской школы рассказал детали произошедшего конфликта. По его словам, мужчина достал пистолет после того, как его начали избивать. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
«Девочку прижали четыре парня к забору, и потом пришел разбираться ее отец, — рассказал очевидец событий. — Он достал пистолет из-за того, что его начали вчетвером бить».
Он также отметил, что однажды девочка сказала шутку. Ее слова донесли до тех людей, кто ее позднее подкараулил у школы.
О стрельбе на Палехской улице стало известно ранее 30 сентября. Отец одной из учениц вступился за дочь и отправился разбираться с обидчиками, взяв с собой травматический пистолет. Полиция задержала мужчину.