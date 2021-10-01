На Украине выстрелили в водителя главы архивной службы

В Киеве стреляли в водителя главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Об этом сам Хромов сообщил на своей странице в Facebook.

Хромов рассказал, что 30 сентября находился в командировке в Виннице. Его автомобиль остался в Киеве. «Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был сделан выстрел (или несколько)», — утверждает он.

По его словам, пуля или дробь задела подбородок водителя, но его жизни ничто не угрожает. Следственно-оперативная группа задержала нападавшего. «Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий», — добавил Хромов.

22 сентября под Киевом обстреляли из автомата Калашникова машину Сергея Шефира — советника президента Владимира Зеленского. Шефир не пострадал, его водитель попал в больницу с пулевыми ранениями.

МВД назвало три возможные причины покушения: государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство Украины, попытка дестабилизировать политическую ситуацию. «Рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — подчеркнул глава Национальной полиции.