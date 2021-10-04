Павильон России открылся на «ЭКСПО-2020» в Дубае

На «ЭКСПО-2020» в Дубае состоялось открытие Павильона России. В торжественной церемонии приняли участие генеральный комиссар Павильона и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, генеральный секретарь Международного Бюро Выставок Димитрий Керкенцес и президента Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Выставка «ЭКСПО-2020» проходит в Дубае в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории. Тема Всемирной выставки — «Соединяя умы, создаем будущее».

Тема, обозначенная Россией для участия в «ЭКСПО-2020» звучит так: «Творческий разум: определяя будущее». В Павильоне России не только расскажут о научных и культурных достижениях прошлых эпох, но и покажут, как творческий разум может создавать будущее на благо человечества.

«В этот раз выставка ЭКСПО впервые проходит на Ближнем Востоке. Для нашей страны, которая участвовала практически во всех Экспо, это действительно важное событие, которое даст дополнительный импульс для развития сотрудничества между Россией и ОАЭ. В выставке участвуют 192 страны. Это самое большое количество стран, которое участвовало в Экспо, поэтому можно смело сказать, что для России это отличная возможность говорить с миром о технологиях, науке, творческом разуме, инновациях и, конечно, культуре в течение 182 дней», — отметил Алексей Груздев.

Фото: Ilya Ivanov / SPEECH 1 /5

В павильоне России представлены Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан, Коми. Всего во время ЭКСПО в Дубае пройдет более 60 мероприятий деловой и культурной программы.

Российский павильон выполнен в виде купольного объема, внешняя оболочка которого состоит из множества переплетенных разноцветных трубок-нитей, а постоянное изменение их направления символизирует бесконечный процесс познания, стремительно растущие скорости прогресса и неостановимое движение вперед. Центром экспозиции, которая называется «Механика чуда», стал человеческий мозг — самый сложный феномен жизни.

Эта инсталляция представляет собой мультимедийное шоу, основанное на огромной кинетической скульптуре мозга в сопровождении проекционных технологий, рассказывающих об устройстве, принципах работы этого органа и о том, как рождается сознание человека. Автором концепции экспозиции «Механика чуда» стал Константин Петров, Simpateka Entertainment Group.

В павильоне России также представлен экспонат The Rabbit Hole, состоящий из увеличенных во много раз нейронов, метафорически выполненных в виде леса. У каждого дерева есть полость, позволяющая посетителям заглянуть внутрь клетки и узнать о принципах ее работы. В «лесу» есть анимированные капсулы в виде голов животных, в которые можно поместить голову и увидеть окружающую среду глазами животных.

Одним из первых регионов России, который был представлен в российском павильоне, стал Татарстан, чей стенд будет развернут на выставке в течение 10 дней, каждый из которых посвящен отдельной теме – от цифровой экономики до образования. Площадка выполнена в классической деловой стилистике, на больших экранах демонстрируется инфографика о среднем возрасте жителей Татарстана, количестве поездок на беспилотном такси и т.д., а на отдельном интерактивном экране можно ознакомиться с ключевыми резидентами республиканской особой экономической зоны.

На стенде холдинга USM Алишера Усманова, который объединяет компании «Металлоинвест», «Удоканская Медь», «Мегафон» и др., представлена инсталляция «Вселенная возможностей», которая создана в технике LED volumetric light sculpture и управляется через тачпанель. 60 000 диодов, установленных на прозрачных струнах, по запросу пользователя создает объемные модели на темы взаимодействия бизнеса и человека с экологией, социумом и наукой.

Росатом представил инсталляцию Homo Science, которая в мультимедийной форме повествует о накопленных цивилизацией знаниях, аккумулированных в едином пространстве и выстраивающих путь в прогрессивное будущее вместе с технологиями.

Интерактивная инсталляция Ростеха, в свою очередь, активируется, когда посетитель задерживается перед ней более, чем на пять секунд.

Павильон России станет одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Форум Russia Creates, который состоится в марте 2022 года, станет кульминацией раскрытия темы Павильона России, соберет все самое лучшее из российского креатива, которое, возможно, еще только создается, и покажет миру на ЭКСПО.

