Мужчина пожертвовал собой ради спасения сына

Отец до смерти держал на руках над водой маленького сына и спас его

В Австралии мужчина перевернулся на лодке с сыном и пожертвовал собой ради спасения ребенка из воды. Об этом сообщает News.com.au.

33-летний Питер Финч и его маленький сын Джексон отправились покататься на каяках на озере Маккуори в штате Новый Южный Уэльс. В какой-то момент их лодку перевернуло волной. Мужчина подхватил сына и держал его на руках над головой до самой смерти, чтобы тот не утонул.

Очевидцы происшествия быстро подплыли к попавшим в беду отцу и сыну и вытащили их на берег. Мальчик не пострадал, однако мужчина находился в бессознательном состоянии. Спасти и вернуть его к жизни не смогли ни очевидцы, которые сразу же начали оказывать Финчу первую помощь, ни подоспевшая через пару минут бригада местных спасателей.

Помимо сына у мужчины остались жена и маленькая дочь. Супруга погибшего, Натали Финч, выразила искреннюю благодарность вытащившим из воды ее сына и пытавшимся спасти мужа очевидцам и спасателям. «Моя благодарность вам никогда не иссякнет», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина утонул спасая девочку. Он прыгнул в воду и сумел вытолкнуть ребенка на поверхность, однако сам утонул, потому что не умел плавать.

