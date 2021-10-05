В России появится сервис для коренных малочисленных народов

В России на базе МФЦ появится сервис для коренных малочисленных народов. Соответствующий документ утвержден правительством России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Теперь представители коренных народов смогут подавать документы для включения в перечень через МФЦ. «Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность», — отметили в правительстве.

Кроме того, там подчеркнули, что некоторые регионы уже начали внедрять новый сервис. Власти решили распространить эту практику на все территории страны, где проживают коренные малочисленные народы, поскольку сервис «оказался востребованным».

Всего в России насчитывается более 40 коренных малочисленных народов. Это около 300 тысяч человек. Коренные малочисленные народы занимают в основном северные территории. Также они проживают в Сибири и на Дальнем Востоке. Представители этих народностей сохраняют традиционный жизненный уклад, в частности, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой и так далее.