«Норникель» увеличил поддержку малочисленных народов Таймыра

«Норникель» и Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра подписали дополнительное соглашение. Согласно документу, компания проведет актуальные мероприятия в поддержку коренных малочисленных народов полуострова. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

«Изменения в соглашение внесены на основании обращения Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра. Они предполагают увеличение финансирования строительства нового здания фельдшерско-акушерского пункта в Волочанке», — говорится в сообщении.

Кроме того, в документ добавлен комплекс мероприятий, которые приурочены к проведению в России Международного десятилетия языков коренных народов под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.

В рамках мероприятий планируется выпуск ряда лингвистических и литературных изданий, поддержка газет на языках коренных народов, а также подготовка методических материалов для изучения коренных языков.

«Мы постоянно мониторим нужды конкретных общин и в контакте с компанией меняем параметры отдельных пунктов наших договоренностей. Причем большинство изменений — это увеличение числа мероприятий с ростом финансирования важнейших программ поддержки», — председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Ранее заместитель генерального директора Заполярной строительной компании «Норникеля» по экономике и финансам Евгений Невежин предложил создать Арктический промышленный технопарк со строительным кластером.