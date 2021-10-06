В списке почетных граждан Потсдама нашли Геббельса

В современном списке почетных граждан города Потсдам в Германии нашли министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Об этом сообщает агентство DPA.

По информации агентства, Геббельс получил это звание в 1938 году вместе с рядом других высокопоставленных нацистских чиновников от города Бабельсберг, который впоследствии стал частью Потсдама. При этом местные власти заявили, что его не лишили звания посмертно, так как, предположительно, не были осведомлены о его присвоении.

Наличие нацистского пропагандиста в списке почетных граждан Потсдама обнаружили сотрудники городской администрации. DPA пишет, что теперь, вероятнее всего, его лишат этого статуса.

30 сентября сообщалось, что полиция Германии разыскивает 96-летнюю Ирмгард Фухнер, предполагаемую нацистскую преступницу, которая пропала перед заседанием суда по делу о ее участии в истреблении 11,4 тысячи евреев. Бегство обвиняемой вызвало возмущение в Международном комитете Освенцима, представляющего выживших в концлагерях и их родственников.