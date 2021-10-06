Врачи оценили самочувствие Пересильд и Шипенко в космосе

Специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) оценили самочувствие актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые сейчас находятся в космосе и снимают фильм «Вызов». Об этом сообщает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-аккаунте.

«Врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений. Нештатных ситуаций нет. Работают по плану», — говорится в публикации.

Ранее прибывшие на Международную космическую станцию Пересильд и Шипенко рассказали о своих первых впечатлениях. Актриса заявила, что происходящее напоминает ей сон. Режиссер признался, что пребывает в шоке, и предположил, что им с Пересильд еще предстоит осознать, где они находятся.

Сообщалось, что члены съемочной группы прошли ускоренную подготовку для полета в космос. Она проходила в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке Московской области. Метод ускоренной подготовки в будущем может быть использован для отправки на орбиту других специалистов.