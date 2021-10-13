Лидер «Несчастного случая» назвал чудовищным будущее России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев назвал будущее России чудовищным и предрек возвращение страны «к образцам Советского Союза». Интервью с артистом опубликовал «Московский комсомолец».

Музыкант подчеркнул, что застой в российской индустрии музыки и телевидения отражает застой в жизни общества. «Наше будущее — это прошлое с точки зрения властей предержащих. У нас в перспективе — возвращение к образцам Советского Союза. Это чудовищная перспектива, потому что если вести огромную страну с ядерным потенциалом в сторону возвращения к советским догмам, то это путь в пропасть», — заявил Кортнев.

Артист отметил, что в стране много независимых музыкантов, однако власть не дает им развиваться: «Тот же Face находится в жесткой конфронтации с властями. Если бы ему разрешали, он давал бы концерты на стотысячные залы. Проблема стагнации в музыке еще и в том, что новому не дают развиваться».

В конце сентября рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) рассказал об отмене выступлений в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. По словам хип-хоп-артиста, это произошло из-за давления властей на организаторов концертов.